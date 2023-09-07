Нитара вернется в Mortal Kombat 1. Внешность и голос ей подарила Меган Фокс

В ролике, опубликованном Warner Bros. Games, показано, как Нитара использует свои крылья во время сражений, а также наносит урон врагам с помощью когтей и клыков. Еще в видео вампирша сражается с Кун Лао, который задает ей вопрос: «Что ты сделала с телом Джен?» Это отсылка к фильму 2009 года «Тело Дженнифер», в котором Фокс сыграла главную роль.