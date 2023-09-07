Нитара вернется в Mortal Kombat 1. Внешность и голос ей подарила Меган Фокс

Вампирша Нитара вернется в список играбельных персонажей в Mortal Kombat 1. Последний раз она появлялась в игре Mortal Kombat: Armageddon, которая стала последней частью серии, вышедшей для PlayStation 2 и Xbox в 2006 году.
Свой голос и внешность Нитаре подарила Меган Фокс. По словам актрисы, она играла в файтинг с детства и была счастлива озвучить Нитару. Фокс считает, что эта героиня ей очень подходит.
В ролике, опубликованном Warner Bros. Games, показано, как Нитара использует свои крылья во время сражений, а также наносит урон врагам с помощью когтей и клыков. Еще в видео вампирша сражается с Кун Лао, который задает ей вопрос: «Что ты сделала с телом Джен?» Это отсылка к фильму 2009 года «Тело Дженнифер», в котором Фокс сыграла главную роль.
Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и ПК. Это перезапуск серии игр, в основу которого лег финал Mortal Kombat 11: Aftermath.
«Это в нашей крови. Откройте для себя возрожденную вселенную Mortal Kombat, созданную богом огня Лю Каном. Mortal Kombat 1 открывает новую эру культовой франшизы с новой боевой системой, режимами игры и фаталити», — говорится в синопсисе файтинга.