NetherRealm представила новую часть Mortal Kombat

Cтудия NetherRealm официально представила новую часть Mortal Kombat. Релиз состоится 19 сентября на PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и ПК.
Проект получил название Mortal Kombat 1 — это перезапуск серии игр, в основу которого лег финал Mortal Kombat 11: Aftermath. В анонсирующем ролике появились Лю Кан, Рейден, Скорпион, Саб-Зиро, Китана и молодая версия Шан Цуна.
«Это в нашей крови. Откройте для себя возрожденную вселенную Mortal Kombat, созданную богом огня Лю Каном. Mortal Kombat 1 открывает новую эру культовой франшизы с новой боевой системой, режимами игры и фаталити», — говорится в синопсисе игры.
Оформить предзаказ на Mortal Kombat 1 можно будет уже 19 мая. За предзаказ игрок получит активного персонажа Шан Цуна и доступ к августовскому бета-тесту.