Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд рассказывают о своей жизни в трейлере сериала «Супермодели»

Apple TV+ показал первый трейлер документального сериала «Супермодели». Его премьера состоится 20 сентября.
Сериал посвящен жизни четырех моделей: Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелиста и Кристи Терлингтон. В нем они рассказывают о своем пути и обсуждают ключевые моменты в модельной карьере.
«Меня не воспринимали как человека, который имеет право голоса в своей судьбе», — вспоминает Кроуфорд. «Я делала все эти великолепные показы, надевала все эти прекрасные платья, но потом приходило время рекламы, и меня не включали в нее», — говорит Кэмпбелл.
«Будучи уже самостоятельными фигурами, они, объединившись, вышли за рамки самой индустрии. Их престиж был настолько выдающимся, что позволил им превзойти бренды, которые они демонстрировали, сделав имена Наоми, Синди, Линды и Кристи столь же известными, как и имена дизайнеров, которые их одевали.
Поскольку модная индустрия продолжает переопределять себя и роли женщин в ней, эта история рассказывает о власти и о том, как четыре женщины объединились, чтобы ее завоевать, прокладывая путь для тех, кто последует за ними», — говорится в описании проекта.
Для сериала свои комментарии о супермоделях дали Марк Джейкобс, Донна Каран, Келвин Кляйн, Майкл Корс, Дэвид Финчер, Донателла Версаче, Айзек Мизрахи, Анна Суи, Грейс Коддингтон и Вивьен Вествуд.