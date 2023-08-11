Культовые супермодели 90-х вновь появились вместе на обложке журнала Vogue

Культовые супермодели 90-х Линда Евангелиста, Синди Крауфорд, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл вновь появились вместе на обложке журнала Vogue. Об этом стало известно из публикации на сайте издания.
Легенды моды предстали на фото в черных нарядах и с естественным макияжем, подчеркивающим их индивидуальную красоту. Это произошло спустя 33 года после того, как фотограф Петер Линдберг снял моделей почти в том же составе для другой обложки.
Cнимок Линдберга, на котором также присутствовала недавно скончавшаяся модель Татьяна Патиц, стал одним из самых известных за всю историю модной журналистики и фэшн-индустрии. Теперь же фотограф Рафаэль Паваротти создал свою серию.
Он провел съемку моделей, каждой из которых исполнилось уже более 50 лет, в мае 2023 года в Нью-Йорке. Во время нее четыре звезды подиумов, как отметил Vogue, хором пели песни Мадонны и Сидни Лопер и тщательно контролировали результат работы.
Евангелиста, Кроуфорд, Тарлингтон и Кэмпбелл украсят сентябрьскую обложку Vogue неспроста. 20 сентября на стриминговом сервисе Apple TV+ выйдет документальный сериал «Супермодели» Роджера Росса Уильямса и Лариссы Биллс, посвященный им.
«Сериал в общих чертах и тонкими штрихами рисует картину сообщества стиля в конце 80-х — середине 90-х, когда высокая мода превратилась из нишевого хобби для амбициозных любителей одежды в столп мейнстримных развлечений, стоящий наравне с кино, телевидением и модой», — рассказал о проекте Vogue.
Модели выступили сопродюсерами шоу. В нем они рассказали историю успеха юных девушек, которые изменили представление о мире моды. «Это было безумно. Мы же не The Beatles», — сказала в интервью Евангелиста, вспомнив успех клипа Джорджа Майкла «Freedom! 90», в котором участвовали все четыре супермодели.
В разговоре с Vogue манекенщицы также поделились, как поддерживали друг друга и других деятелей модной индустрии на протяжение последних десятилетий. Они заявили, что своего рода «сестринство» зародилось между ними еще много лет назад.
Также они рассказали, как менялась мода с приходом в модельный бизнес Кейт Мосс, как супермоделям 90-х пришлось адаптироваться к изменениям и, наконец, прийти к эре движения #MeToo взрослыми женщинами и успешными матерями.