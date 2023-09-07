Алексей Иванов будет судиться с компаниями, использующими бренд «Сердце пармы»

Писатель Алексей Иванов будет судиться с ювелирной компанией «Сереброника» и производителем алкоголя «Пермалко», зарегистрировавшими торговые знаки «Сердце пармы». Об этом в своем телеграм-канале написала продюсер писателя Юлия Зайцева.
Она также собирается подать иск к официальному дилеру «Тойоты» Verra, который запустил систему коммерческих туристических маршрутов «Сердце пармы» и «Чердынь — княгиня гор».
«Я хочу добиться максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения. Чтобы заставить циничных предпринимателей уважать талант и самоотверженность сотен российских авторов, которые без надежды на гонорар проводят ночи за письменными столами после рабочей смены», — написала она.
По словам Зайцевой, если суд не встанет на сторону Иванова, то самому писателю придется платить компаниям за право свободно использовать собственный роман.
Она отмечает, что авторы известных произведений не должны регистрировать их названия как товарный знак. Регистрационная палата же должна проверять заявки компаний и отказывать в регистрации брендов, совпадающих с названиями произведений, добавляет представительница писателя.
Ситуацию она сравнивает с «беспределом девяностых». «Вам тоже показалось, что девяностые возвращаются? В 2023 году, когда вроде бы ювелирный, алкогольный и автомобильный бизнес перестали быть криминальными? Или не перестали?» — пишет Зайцева.
«Сереброника» выпустила серию украшений «Сердце пармы» в конце прошлого года. Каждому украшению компания присвоила имена героев романа и начала продвигать продукцию, используя имя Иванова и книгу, не спросив разрешения автора, отмечает Зайцева.
«Пермалко» подал заявку на регистрацию бренда «Сердце пармы» в сентябре 2023 года. Под этим названием предприятие собирается выпускать аперитивы, биттеры, водку, джин, ликеры и коктейли, а также пиво и безалкогольные напитки.