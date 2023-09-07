Алексей Иванов будет судиться с компаниями, использующими бренд «Сердце пармы»

«Я хочу добиться максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения. Чтобы заставить циничных предпринимателей уважать талант и самоотверженность сотен российских авторов, которые без надежды на гонорар проводят ночи за письменными столами после рабочей смены», — написала она.