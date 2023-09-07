В первом полугодии по требованию Роскомнадзора в России заблокировали или удалили 885 тыс. сайтов — это на 85% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщает «Коммерсант».
Отдельных материалов было заблокировано около 1,1 млн, что на 10% превышает показатель за весь прошлый год. Какие поводы для блокировки более распространены, какие менее — не уточняется.
Роскомнадзор блокирует сайты как по требованию судов или органов (Генпрокуратуры, ФНС, Росмолодежи и других), так и по закону о «суверенном интернете», ограничивая доступ к VPN и узлам сети TOR. Первые блокировки попадают в реестр ведомства, вторые не попадают.
Эксперты связывают увеличение числа блокировок с расширением основания для них — в прошлом году под запрет попали сайты с недостоверной или порочащей информацией о российской армии. Одновременно блокируется много ресурсов с зарубежными IP-адресами, позволяющие обходить блокировки, а массового исключения сайтов из реестра РКН больше не наблюдается. При этом узнать саму причину блокировок стало гораздо сложнее.
Участники IT-рынка сомневаются, что блокировки могут привести к полному закрытию VPN-сервисов в России, но небольшие команды и IT-стартапы, занимающиеся этим направлением, вероятно уйдут с российского рынка и растворятся в зарубежных компаниях.
В июне 2023 года замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что с начала военной операции на Украине ведомство ограничило доступ к 206 тыс. ресурсов, на которых содержалась информация о боевых действиях, не соответствующая официальной, или призывы к митингам.