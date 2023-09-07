Эксперты связывают увеличение числа блокировок с расширением основания для них — в прошлом году под запрет попали сайты с недостоверной или порочащей информацией о российской армии. Одновременно блокируется много ресурсов с зарубежными IP-адресами, позволяющие обходить блокировки, а массового исключения сайтов из реестра РКН больше не наблюдается. При этом узнать саму причину блокировок стало гораздо сложнее.