РКН заблокировал 206 тыс. ресурсов за публикации о военных действиях на Украине и призывы к митингам

С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к примерно 206 тыс. ресурсов, заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин. Он утверждает, что на этих ресурсах были фейки о военной операции на Украине, дискредитация российской армии или призывы к несанкционированным акциям, беспорядкам.
Субботин отмечает, что эти сайты были заблокированы, а материалы удалены из соцсетей. По его словам, подобную работу ведомство проводит каждый день с начала спецоперации.
При этом ни одно из заблокированных СМИ не обращалось в Роскомнадзор с просьбой вновь получить разрешение на работу в России, говорит чиновник.
Накануне РКН заблокировал пермский паблик «За права детей на образование» в соцсети «ВКонтакте», обнаружив там публикации о военных действиях России на Украине. В начале июня в РФ ограничили доступ к блог-платформе Medium.
В феврале 2023 года «Роскомсвобода» подсчитала, что за год с начала военной операции на Украине в России были заблокированы более 10 тыс. сайтов за информацию, которую российские власти сочли военными фейками или дискредитацией российской армии.