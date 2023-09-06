На ютуб-канале Netflix появился трейлер третьего сезона французского криминального триллера «Люпен». Новые серии выйдут на стриминговом сервисе 5 октября.
В третьей части шоу благородный преступник Ассан Диоп учится жить вдали от жены и сына. Понимая, как тяжело им приходится из‑за его деятельности, Ассан возвращается в Париж и предлагает близким покинуть Францию и начать новую жизнь. «Но призраки прошлого всегда рядом, и неожиданное возвращение перевернет его планы», — говорится в синопсисе картины.
Главную роль в сериале исполняет Омар Си. С ним в каст входят Людивин Санье, Антуан Гуи, Суфиан Герраб и Ширин Бутелла. За сценарий новых серий вновь отвечают Джордж Кэй («Убивая Еву») и Франсуа Юзан («Сутенер»).
Сериал представляет собой современную адаптацию романов французского писателя Мориса Леблана, написанных в начале XX века. Книги повествуют о джентельмене-грабителе Арсене Люпене. По сюжету сериала, Ассан Диоп зачитывался этими романами в детстве и решил действовать в лучших традициях своего книжного кумира.