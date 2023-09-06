В третьей части шоу благородный преступник Ассан Диоп учится жить вдали от жены и сына. Понимая, как тяжело им приходится из‑за его деятельности, Ассан возвращается в Париж и предлагает близким покинуть Францию и начать новую жизнь. «Но призраки прошлого всегда рядом, и неожиданное возвращение перевернет его планы», — говорится в синопсисе картины.