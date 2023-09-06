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Фантастический мир мертвых в первом тизере-трейлере нового аниме Хаяо Миядзаки

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:27

В сети появился дебютный тизер-трейлер аниме Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» (или «Мальчик и цапля»). Мировая премьера ленты состоится 8 декабря. Даты релиза в российском прокате пока нет.

«Как поживаете?» описывается как «большой фантастический фильм» о мальчике по имени Махито Маки, у которого в результате бомбардировки Токио погибает мать. Однажды, переехав в другой город, он встречает говорящую цаплю, которая предлагает ему отправиться на поиски матери в мир, где живут живые и мертвые.

Ранее предполагалось, что в основу фильма ляжет книга Есино Гэндзабуро 1937 года «Мальчик и цапля». Однако ожидания не оправдались, и лента рассказывает оригинальную историю, никак не связанную с книгой. Collider считает, что проект является полуавтобиографической историей, основанной на жизни самого Миядзаки.

Грядущая лента является первым традиционно анимированным фильмом Studio Ghibli почти за десять лет. А также первым полноценным аниме, снятым Миядзаки после картины «Ветер крепчает» 2013 года, если не считать короткометражку «Гусеница Боро», которую постановщик показывал в Музее Ghibli в 2018 году. Ожидается, что «Как поживаете?» станет последним в фильмографии японского режиссера.

Подробности по теме
Посмотрите на первые кадры из нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»
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