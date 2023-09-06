Фантастический мир мертвых в первом тизере-трейлере нового аниме Хаяо Миядзаки

«Как поживаете?» описывается как «большой фантастический фильм» о мальчике по имени Махито Маки, у которого в результате бомбардировки Токио погибает мать. Однажды, переехав в другой город, он встречает говорящую цаплю, которая предлагает ему отправиться на поиски матери в мир, где живут живые и мертвые.