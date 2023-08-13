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Посмотрите на первые кадры из нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:17

В сети появились первые кадры из аниме Хаяо Миядзаки под названием «Как поживаете?» («How Do You Live?»/«Kimitachi wa dô ikiru ka»).

Так как Studio Ghibli отказалась от рекламной кампании проекта, до выхода ленты в Японии поклонники видели лишь постер. 11 августа в стране выпустили брошюру с кадрами из аниме.

© Фото: catsuka/X
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© Фото: catsuka/X
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© Фото: catsuka/X
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Грядущая лента является первым традиционно анимированным фильмом Studio Ghibli почти за десять лет. А также первым полноценным аниме, снятым Миядзаки после картины «Ветер крепчает» 2013 года, если не считать короткометражку «Гусеница Боро», которую постановщик показывал в музее Ghibli в 2018 году. Ожидается, что «Как поживаете?» станет последним в фильмографии японского режиссера.

Название аниме отсылает к книге писателя Есино Гэндзабуро, вышедшей в 1937-м и считающейся в Японии классикой детской литературы. В центре повествования — пятнадцатилетний подросток по имени Дзюнъити Хонда.

Его прозвище Копер-кун, производное от имени астронома Николая Коперника. Хонда недавно потерял отца. Он задумывается над сложными темами: судьба общества и его будущее, отношения между людьми, взгляды на вещи.

В настоящее время релиз «Как поживаете?» состоялся только в Японии. За время проката лента успела собрать почти 40 млн долларов.

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