Посмотрите на первые кадры из нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»

В сети появились первые кадры из аниме Хаяо Миядзаки под названием «Как поживаете?» («How Do You Live?»/«Kimitachi wa dô ikiru ka»).
Так как Studio Ghibli отказалась от рекламной кампании проекта, до выхода ленты в Японии поклонники видели лишь постер. 11 августа в стране выпустили брошюру с кадрами из аниме.
Грядущая лента является первым традиционно анимированным фильмом Studio Ghibli почти за десять лет. А также первым полноценным аниме, снятым Миядзаки после картины «Ветер крепчает» 2013 года, если не считать короткометражку «Гусеница Боро», которую постановщик показывал в музее Ghibli в 2018 году. Ожидается, что «Как поживаете?» станет последним в фильмографии японского режиссера.
Название аниме отсылает к книге писателя Есино Гэндзабуро, вышедшей в 1937-м и считающейся в Японии классикой детской литературы. В центре повествования — пятнадцатилетний подросток по имени Дзюнъити Хонда.
Его прозвище Копер-кун, производное от имени астронома Николая Коперника. Хонда недавно потерял отца. Он задумывается над сложными темами: судьба общества и его будущее, отношения между людьми, взгляды на вещи.
В настоящее время релиз «Как поживаете?» состоялся только в Японии. За время проката лента успела собрать почти 40 млн долларов.