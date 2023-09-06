АСИ: в России в глубокой депрессии находится каждый десятый

В России в глубокой депрессии находятся примерно 15 млн человек или около 10% от всего населения страны. Об этом пишут РИА «Новости» и «Коммерсант» со ссылкой на исследование Агентства стратегических инициатив (АСИ).
На странице с результами исследования на сайте агентства, куда ссылаются издания, информации о числе россиян с депрессией нет. Вероятно, ее удалили после публикации материала.
Среди основных причин депрессии — длительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и крупный кредит. С домашним насилием, по данным АСИ, ежегодно могут сталкиваться до 700 тыс. Россиян. В агентстве отметили, что единожды испытав на себе насилие, человек будет попадать в эту ситуацию регулярно.
«Президент России Владимир Путин, говоря о суверенитете нашей страны, неоднократно уточнял, что мы не должны ограждаться от всего мира. Здесь очень важно „сверять часы“ с другими странами. Смотреть, как Россия выглядит в том числе по качеству жизни, по оценке социальной сферы. Здесь мы видим огромный потенциал для нашей страны, потому что по показателю ВВП на душу населения ряд стран имеет аналогичные показатели, как и Россия, но при этом выглядят лучше нас по социальному прогрессу. Точки роста мы здесь видим в сфере здравоохранения, образования, доходов граждан», — отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, представляя результаты исследования на V Форуме социальных инноваций регионов в Москве.
Исследование АСИ — лонгитюдное, то есть постоянное и рассчитанное на длительный период. В нем приняли участие около 40 тыс. человек.
В начале 2023 года глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что из‑за депрессии и тревожных расстройств мировая экономика теряет 1 трлн долларов в год. Он обратил внимание, что в среднем страны расходуют лишь около 2% своего бюджета в сфере здравоохранения на эти цели. А ведь, по словам Гебреисуса, за время пандемии ковида «депрессия и тревожность выросли более чем на 25%».