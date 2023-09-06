АСИ: в России в глубокой депрессии находится каждый десятый

«Президент России Владимир Путин, говоря о суверенитете нашей страны, неоднократно уточнял, что мы не должны ограждаться от всего мира. Здесь очень важно „сверять часы“ с другими странами. Смотреть, как Россия выглядит в том числе по качеству жизни, по оценке социальной сферы. Здесь мы видим огромный потенциал для нашей страны, потому что по показателю ВВП на душу населения ряд стран имеет аналогичные показатели, как и Россия, но при этом выглядят лучше нас по социальному прогрессу. Точки роста мы здесь видим в сфере здравоохранения, образования, доходов граждан», — отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, представляя результаты исследования на V Форуме социальных инноваций регионов в Москве.