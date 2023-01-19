В ВОЗ заявили, что из‑за депрессии мировая экономика теряет 1 трлн долларов в год

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что из‑за депрессии и тревожных расстройств мировая экономика теряет 1 трлн долларов в год. Об этом сообщает ТАСС.
«У работодателей имеется большой экономический интерес в поддержании психического здоровья работников. Ежегодные потери вследствие депрессии и тревожности составляют, по оценкам, 12 млрд рабочих дней», — сказал гендиректор ВОЗ.
Гебреисус призвал бизнес инвестировать в службы психического здоровья, заявив, что «это инвестиции в будущее».
Он обратил внимание, что в среднем страны расходуют лишь около 2% своего бюджета в сфере здравоохранения на эти цели. А ведь, по словам Гебреисуса, за время пандемии ковида «депрессия и тревожность выросли более чем на 25%».
Гендиректор ВОЗ предложил обучить менеджеров выявлению «источников стресса» на рабочих местах и реагированию на «эмоциональные переживания» работников. Он также посоветовал работодателям адаптировать условия труда для лиц с психическими расстройствами.