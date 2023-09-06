Короткие ролики на YouTube завоевали больше популярности, чем обычные. Это тревожит руководство

Формат коротких видео Google запустил в июле 2021 года, а уже год спустя заявил, что аудитория Shorts по всему миру достигла 1,5 млрд человек в месяц. Особенность сервиса заключается в том, что в Shorts можно использовать любой музыкальный отрывок из видео, опубликованных на ютубе. Кроме того, ролики привязаны к стандартному профилю креатора наравне с горизонтальными видео.