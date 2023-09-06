Короткие ролики на YouTube завоевали больше популярности, чем обычные. Это тревожит руководство

Руководство YouTube обнаружило проблему, которая «рискует уничтожить основной бизнес». Короткие ролики, известные как Shorts, набрали большую популярность, чем обычные видео, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Менеджеры YouTube опасаются, что стандартные видео, которые приносят компании больший доход, уступают Shorts и «вымирают как формат». Вертикальные ролики собрали аудиторию в 2 млрд пользователей, но популярность не приносит компании доходов, которые поступают от рекламы в длинных видео. В финансовой отчетности конца 2022 года зафиксировано снижение прибыли.
По мнению команды YouTube, Shorts созданы для дополнения, а не конкуренции с другими форматами на платформе. В будущем Shorts могут оказаться настолько востребованы, что перетянут основное внимание зрителей на себя, опасаются в компании.
Формат коротких видео Google запустил в июле 2021 года, а уже год спустя заявил, что аудитория Shorts по всему миру достигла 1,5 млрд человек в месяц. Особенность сервиса заключается в том, что в Shorts можно использовать любой музыкальный отрывок из видео, опубликованных на ютубе. Кроме того, ролики привязаны к стандартному профилю креатора наравне с горизонтальными видео.