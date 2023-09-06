Типография в Петербурге отказалась печатать стикеры в поддержку фигурантов «Маяковского дела»

Типография «Зеленый коридор» в Петербурге отказала жене фигуранта «Маяковского дела» Артема Камардина в печати стикеров в поддержку всех обвиняемых. Об этом Александра Попова рассказала медиа Ксении Собчак.
В электронном письме, отправленном Поповой, «Зеленый коридор» объяснил, что ее заказ «противоречит законодательству». Девушка подготовила дизайн открыток и наклеек с фразами «Свободу поэтам Маяковского дела», «Свободу Артему Камардину», «Любовь сильнее репрессий» и «Маяковское дело должно быть прекращено».
«Поэты „Маяковского дела“ никем не признаны, и их упоминание точно не противоречит законодательству РФ», — сказала Попова. В то же время «Зеленый коридор» уничтожил часть продукции, которую посчитал противозаконной.
Последние «Маяковские чтения» прошли 25 сентября на Триумфальной площади. В своих выступлениях чтецы выразили протест против мобилизации. На троих участников мероприятия — Артема Камардина, Егора Штовбу и Николая Дайнеко — завели уголовное дело о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). Последнего приговорили к четырем годам колонии, а Камардину как организатору грозит 13 лет.