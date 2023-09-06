Типография в Петербурге отказалась печатать стикеры в поддержку фигурантов «Маяковского дела»

Последние «Маяковские чтения» прошли 25 сентября на Триумфальной площади. В своих выступлениях чтецы выразили протест против мобилизации. На троих участников мероприятия — Артема Камардина, Егора Штовбу и Николая Дайнеко — завели уголовное дело о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). Последнего приговорили к четырем годам колонии, а Камардину как организатору грозит 13 лет.