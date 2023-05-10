Фигуранта «Маяковского дела» Николая Дайнеко приговорили к четырем годам тюрьмы

Организатору «Маяковских чтений» Артему Камардину грозит 13 лет тюрьмы за стихотворение о мобилизации. В нем обвиняемый призывал не брать повестки из рук представителей военкоматов, не подписывать документов о получении повесток и не являться в военкоматы. Соучастники вслух повторяли произведение Камардина и поднимали руки вверх, говорится в обвинительном постановлении.