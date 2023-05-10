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Фигуранта «Маяковского дела» Николая Дайнеко приговорили к четырем годам тюрьмы

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:12

Тверской районный суд Москвы приговорил фигуранта «Маяковского дела» Николая Дайнеко к четырем годам колонии. Об этом сообщает Sota.

Его признали виновным по статьям о возбуждении ненависти и о призывах к антигосударственной деятельности.

Последние «Маяковские чтения» прошли 25 сентября на Триумфальной площади. В своих выступлениях чтецы выразили протест против мобилизации. На троих участников мероприятия — Артема Камардина, Егора Штовбу и Николая Дайнеко — завели уголовное дело о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (пункт «а» части 2 ст. 282 УК).

Организатору «Маяковских чтений» Артему Камардину грозит 13 лет тюрьмы за стихотворение о мобилизации. В нем обвиняемый призывал не брать повестки из рук представителей военкоматов, не подписывать документов о получении повесток и не являться в военкоматы. Соучастники вслух повторяли произведение Камардина и поднимали руки вверх, говорится в обвинительном постановлении.

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