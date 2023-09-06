Присцилла Пресли рассказала о знакомстве с Элвисом, когда ей было только 14 лет

Супруга Элвиса Пресли Присцилла рассказала, каково было видеть свою жизнь на экране и отношениях с американским певцом, когда ей было всего 14 лет. Обсуждение биографической драмы «Присцилла» прошло на Венецианском кинофестивале.
«Очень трудно сидеть и смотреть фильм о себе, о своей жизни, о своей любви», — сказала Присцилла со слезами на глазах. Потратив немного времени на то, чтобы собраться с силами, она продолжила: «София [Коппола] проделала потрясающую работу».
«Присцилла» с Кейли Спэни в главной роли и Джейкобом Элорди в роли короля рок-н-ролла показывает отношения Присциллы и Элвиса с их самой первой встречи, когда ей было всего 14 лет. Женщина отметила, что Элвис не воспользовался ее молодостью.
«Моим родителям было очень трудно понять, что Элвис будет так интересоваться мной и почему. И я действительно так думаю, потому что я была скорее слушателем. Элвис изливал мне всю свою душу в Германии: свои страхи, свои надежды, потерю матери, которую он так и не смог принять. И я был тем человеком, который сидел там, чтобы слушать и утешать его», — поделилась Присцилла.
По ее мнению, в подростковые годы она была старше своего возраста «по жизни», и в этом «заключалась привлекательность». Она призналась, что в том возрасте она не занималась сексом с певцом: «Он был очень добрым, очень мягким, очень любящим, но он также уважал тот факт, что мне было всего 14 лет». Присцилла не рассказывала никому в школе о своих отношениях, что нравилось Элвису.
Присцилла рассталась с Элвисом из‑за образа жизни рок-звезды, который ей давался тяжело. При этом они остались очень близкими людьми, и отец виделся со их дочерью постоянно.
Премьера «Присциллы» в кинотеатрах состоится 27 октября. В июне вышел тизер картины, написанной и снятой Софией Копполой.