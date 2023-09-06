Присцилла Пресли рассказала о знакомстве с Элвисом, когда ей было только 14 лет

«Моим родителям было очень трудно понять, что Элвис будет так интересоваться мной и почему. И я действительно так думаю, потому что я была скорее слушателем. Элвис изливал мне всю свою душу в Германии: свои страхи, свои надежды, потерю матери, которую он так и не смог принять. И я был тем человеком, который сидел там, чтобы слушать и утешать его», — поделилась Присцилла.