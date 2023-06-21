Вышел тизер драмы «Присцилла». Фильм покажет историю Элвиса Пресли и его жены

Студия A24 выпустила тизер биографической драмы «Присцилла» о супруге американского певца Элвиса Пресли. Главную роль сыграла Кейли Спэни («Мейр из Исттауна»), а роль мужа — Джейкоб Элорди («Эйфория»).
Лента основана на мемуарах «Элвис и я» — ее написала сама Присцилла. Фильм сняла режиссерка София Коппола, она же написала сценарий. Дата премьеры не раскрывается.
По информации инсайдеров, Коппола долгое время задумывалась над созданием этого фильма. Он, как утверждают источники, должен стать своеобразным продолжением ее ленты «Последняя капля».
В СМИ заявляют, что кинематографистка сразу пригласила на роль Присциллы Кейли Спэни. А вот претендентов на роль Элвиса ей пришлось просматривать в течение некоторого времени. Съемки проходили осенью 2022 года в Торонто.
В марте на Netflix вышел анимационный сериал «Агент Элвис», над которым работала Присцилла. Шоу рассказывает о приключениях короля рок-н-ролла и его двойной жизни в качестве агента спецслужб.