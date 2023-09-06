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Вышел новый трейлер хоррора «Изгоняющий дьвола: Верующий» с Эллен Берстин

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:59

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий» — продолжения культовой ленты Уилльяма Фридкина 1973 года.

Фильм рассказывает о событиях, происходящих спустя десятилетия после действия оригинальной картины. В центре оказываются две школьницы, которые пропадают на три дня в лесу.

Когда девочки возвращаются домой, они ничего не помнят, но начинают демонстрировать необычное и даже пугающее поведение — похожее на то, что кинозрители могли наблюдать в ленте Фридкина.

Режиссером сиквела стал Дэвид Гордон Грин, автор трилогии «Хеллоуин». Он написал сценарий фильма вместе с Питером Сэттлером. Авторы вернули на экраны одну из героинь оригинального хоррора — Крис МакНил, которую сыграла Эллен Берстин.

В картине 1973 года в ее 12-летнюю дочь Риган вселился демон. Теперь же женщине предстоит прийти на помощь другим отчаявшимся родителям, заподозрившим, что их дочерьми овладели злые силы.

Первый трейлер «Изгоняющего дьявола: Верующего» показал, что за 50 лет МакНил научилась справляться с демонами. Однако в этот раз ей придется столкнуться с давним врагом — тем же темным духом, что когда‑то овладел ее ребенком.

«Ищешь Риган?» — спрашивает героиню одержимая девочка в новом ролике, приоткрывая одну из интриг картины. «Одна девочка выживет, другая умрет», — заявляет она же в финале трейлера.

Премьера ленты, созданной студией Blumhouse, выйдет в октябре. В актерский состав проекта вошли Лесли Одом-мл., Лидия Джуэтт, Оливия Маркум, Энн Дауд, Дженнифер Неттлз, Норберт Лео Бац.

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