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Две девочки пропадают и возвращаются иными в трейлере хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий»

Юлия Онодэра
26 июля 2023 01:47

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали трейлер хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий» — продолжения культового фильма Уилльяма Фридкина 1973 года. Новую картину поставил режиссер Дэвид Гордон Грин, автор трилогии «Хеллоуин».

Он рассказал историю о двух девочках-школьницах, которые пропадают на три дня в лесу. Когда девочки возвращаются домой, они ничего не помнят, но начинают демонстрировать необычное и даже пугающее поведение.

Вскоре отец одной из подруг догадывается, что детьми овладели некие злые силы. В ужасе и отчаянии он ищет помощи и находит единственного человека, кто сталкивался с чем‑то подобным, — Крис МакНил.

МакНил была героиней оригинальной ленты Фридкина. По сюжету демон вселился в ее 12-летнюю дочь Риган. Изгнать дьявольский дух из девочки в ленте 1973 года пытаются при помощи экзорциста.

В фильме Грина также не обойдется без изгнания чертовщины. «Экзорцизм — это ритуал. Каждая культура, каждая религия — все они используют разные методы. Нам понадобятся все разом», — говорит отчаявшемуся отцу МакНил в трейлере.

Судя по ролику, за прошедшие 50 лет героиня научилась сама справляться с демонами. Однако в этот раз ей, похоже, придется столкнуться лицом к лицу с давним врагом — тем же темным духом, что когда‑то овладел ее ребенком.

В роли МакНил в картине вновь появится Эллен Берстин — звезда оригинального «Изгоняющего дьявола». Также в фильме снялись Лесли Одом-мл., Лидия Джуэтт, Оливия Маркум, Энн Дауд, Дженнифер Неттлз, Норберт Лео Бац.

Сценарий хоррора написал Питер Сэттлер вместе с Дэвидом Гордоном Грином. В основу текста лег сюжет Скотта Тимса, Дэнни МакБрайда и Грина. Ленту выпустит студия Blumhouse в октябре 2023 года.

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