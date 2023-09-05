В Москве задержали мужчин, потребовавших от мусульманки носить «нормальную одежду»

В Москве задержали двоих мужчин, которые потребовали от девушки в метро снять никаб и носить «нормальную одежду». Об этом сообщил MSK1.ru со ссылкой на адвоката пострадавшей мусульманки Азу Алиеву.
Юрист заявила, что надеется привлечь мужчин к ответственности по статье о возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих. По мнению Алиевой, один из задержанных выразил «явное неуважение к исламскому обществу».
«Она решила надеть на себя религиозную одежду, которую она предпочла. Это было ее желание, ее волеизъявление, ее право. Молодой человек почитал, что он может вмешиваться в ее жизнь и диктовать ей какие‑то условия», — сказала адвокат.
В Следственном комитете по Москве отметили, что уголовное дело против мужчин пока не возбудили. По факту инцидента с конфликтом девушки и мужчин проводится доследственная проверка.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором пассажир московского метро делает замечание девушке в никабе — головном уборе, закрывающем лицо. Когда за девушку вступаются другие пассажиры, осуждающего мусульманку мужчину поддерживает другой.
Ролик привлек внимание зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олега Леонова. Тот призвал полицию дать оценку произошедшему и напомнил, что в России каждый имеет право одеваться как хочет, если это не нарушает морально-этические нормы.