Пассажир московского метро потребовал от девушки в никабе, чтобы она «нормальную одежду носила»

Мужчина в московском метро сделал замечание девушке в никабе — головном уборе, закрывающем лицо, с прорезью для глаз. Видео инцидента выложил телеграм-канал «ЧП / Москва».
За девушку заступились некоторые пассажиры, которых зачинщик конфликта обвинил в «толерантности»: «А вы все толерантные, да? То, что у нас русских пацанов на СВО убивают, пока они все здесь сидят…».
На вопрос, чего он хочет девушки, молодой человек заявил: «Я хочу, чтобы она снимала [никаб] и нормальную одежду носила». Пассажир, заступившийся за нее, ответил: «Она хорошую одежду носит, достойную».
После этого зачинщик конфликта сказал, что «у нас террористическая угроза», а она лицо закрывает. Один из присутствующих заступился молодого человека, сделавшего замечание девушке: «А я за него заступлюсь, понял? Правильно делает замечание». Чем закончился конфликт, неизвестно.
Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов в разговоре с News.ru призвал полицейских изучить этот случай и дать ему оценку.
«В данной ситуации должна разобраться полиция, если этот мужчина как‑то нарушил закон, применил насилие, то должен быть наказан, в ином случае уголовное наказание — это перебор, тут уже возникает вопрос этики и морали», — сказал он.
Парламентарий добавил, что в России каждый имеет право одеваться, как хочет, если это не нарушает морально-этические нормы. Он также предложил проработать пути урегулирования конфликтов на религиозной почве, чтобы избежать их в будущем.