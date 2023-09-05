Натали Портман и Джулианна Мур в тизере фильма «Май, декабрь»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер фильма «Май, декабрь» Тодда Хейнса, в котором снялись Джулианна Мур («Все еще Элис», «Женщина в окне») и Натали Портман («Джеки», «Черный лебедь»).
Картина выйдет 1 декабря на стриминговом сервисе Netflix. Она расскажет о паре, чья история любви должна лечь в основу голливудского фильма. Чтобы лучше понять героев, исполнительница главной роли в ленте приезжает познакомиться с ними.
Визит актрисы ставит семейное счастье бывшей учительницы Грейси и ее некогда ученика Джо под угрозу, а также возвращает их к воспоминаниям о прошлом, где 23 года назад их скандальная любовь стала достоянием таблоидов.
Премьера картины «Май, декабрь» состоялась на Каннском кинофестивале 20 мая. Лента получила шестиминутные овации стоя. Она стала уже четвертым проектом Хейнса, в который он пригласил Мур.
Сценарий фильма написали Сэми Берч и Алекс Механик. Среди продюсеров картины — Кристин Вашон из Killer Films и Уилл Феррелл, а также Портман.
Ранее The Hollywood Reporter охарактеризовал «Май, декабрь» как «сложную драму, которая по сути своей интимна и в то же время отстраненна, временами почти клинически». Сам Хейнс назвал картину редким случаем, когда в центре истории оказываются «столь неотразимые женские персонажи».