Натали Портман и Джулианна Мур в тизере фильма «Май, декабрь»

Ранее The Hollywood Reporter охарактеризовал «Май, декабрь» как «сложную драму, которая по сути своей интимна и в то же время отстраненна, временами почти клинически». Сам Хейнс назвал картину редким случаем, когда в центре истории оказываются «столь неотразимые женские персонажи».