Netflix выпустит фильм Тодда Хейнса «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур

Издание охарактеризовало «Май, декабрь» как «сложную драму, которая по сети своей интимна и в то же время отстраненно, временами почти клинически». Сам Хейнс назвал картину редким случаем, когда в центре истории оказываются «столь неотразимые женские персонажи».