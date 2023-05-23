Netflix выпустит фильм Тодда Хейнса «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур

Стриминговый сервис Netflix выпустит «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур, который снял режиссер Тод Хейнс («Вдали от рая», «Кэрол»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале 20 мая. Лента получила шестиминутные стоячие овации. Она стала уже четвертым проектом Хейнса, в который он пригласил Мур.
Фильм рассказал о голливудской актрисе Элизабет, которая отправляется в штат Джорджия, чтобы исследовать жизнь женщины по имени Грейси. Актрису в фильме сыграла Портман, а Мур досталась роль Грейси.
Грейси привлекла внимание таблоидов тем, что стала возлюбленной мужчины на 23 года младше нее. Много лет спустя пара по-прежнему остается вместе, и Элизабет приезжает, чтобы понаблюдать за их удивительным браком.
Издание охарактеризовало «Май, декабрь» как «сложную драму, которая по сети своей интимна и в то же время отстраненно, временами почти клинически». Сам Хейнс назвал картину редким случаем, когда в центре истории оказываются «столь неотразимые женские персонажи».
Сценарий фильма написали Сэми Мерч и Алекс Механик. Среди продюсеров картины — Кристин Вашон из Killer Films и Уилл Феррелл, а также сама Портман.