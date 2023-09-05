Уволенный из института РАН директор Гарбузов назвал антизападничество «опасным заболеванием»

Гарбузов поблагодарил учеников, знакомых и неравнодушных за отклик на его статью, а критикам ответил, что изложенные им идеи не новые. Он призвал «не лениться и прочитать» сотни научных работ, в которых они уже появляются. «Мифы, создаваемые в разное время и вносимые в массовое общественное сознание, способствуют наряду с другими факторами временной общественной консолидации вокруг действующей власти ради достижения определенной цели», — объяснил он главный мотив своего повествования.