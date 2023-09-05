Уволенный из института РАН директор Гарбузов назвал антизападничество «опасным заболеванием»

Бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, уволенный после выхода статьи в «Независимой газете», написал новую. В ней он назвал чрезмерные антизападные настроения и антиамериканизм «опасным заболеванием».
Статья называется «Внезапный шторм на пустом месте». В предыдущей публикации Гарбузов рассуждал о российском экспансионизме, советской мифологии, глобальном доминировании США и тотальной российской пропаганде.
Гарбузов поблагодарил учеников, знакомых и неравнодушных за отклик на его статью, а критикам ответил, что изложенные им идеи не новые. Он призвал «не лениться и прочитать» сотни научных работ, в которых они уже появляются. «Мифы, создаваемые в разное время и вносимые в массовое общественное сознание, способствуют наряду с другими факторами временной общественной консолидации вокруг действующей власти ради достижения определенной цели», — объяснил он главный мотив своего повествования.
В статье Гарбузов обратился «ко всем тем, кто оказался чрезмерно пропитан антизападными и антиамериканскими настроениями», назвав эти явления «весьма серьезным и даже очень опасным заболеванием». Он отметил, что «западный вектор» в стране формировался давно, а «закрепился окончательно с реформами Петра I».
Неформальная, культурная и иная экспансия стран, таких как США или Россия, — закономерное мировое развитие, написал Гарбузов. «Вытравить западное влияние, закатать под асфальт, замуровать в бетон (использую самую невинную лексику, принятую в телевизионных ток-шоу) сегменты западной культуры и образа жизни отныне не удастся уже никому, как не удастся изгнать и русскую культуру из западного пространства», — считает ученый.
Через несколько дней после публикации первой статьи, 1 сентября Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады РАН. В тот же день внимание на публикацию обратил ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан. Ему показалось, что этот текст не уступает постам «экстремиста и изменника» Игоря Стрелкова.