Директора института США и Канады РАН уволили после статьи о российской пропаганде

«Да, вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая — по инициативе учредителя, она вот так формулируется», — сказал Гарбузов. На сайте института пока он все еще указан как глава учреждения.