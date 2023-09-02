Директора института США и Канады РАН уволили после статьи о российской пропаганде

Российского историка и политолога Валерия Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады Российской академии наук. Об этом он рассказал ТАСС.
«Да, вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая — по инициативе учредителя, она вот так формулируется», — сказал Гарбузов. На сайте института пока он все еще указан как глава учреждения.
29 августа в «Независимой газете» вышла статья академика, в которой он рассуждал о российском экспансионизме, советской мифологии, глобальном доминировании США и тотальной российской пропаганде.
Говоря о тезисах государственной пропаганды, он пишет, что на волне антизападных настроений возникают новые мифы и современное утопическое сознание, которые распространяют «хорошо проплаченные профессиональные политические манипуляторы и участники многочисленных телевизионных ток-шоу».
Ученый добавляет, что в России происходит «ползучая реставрация сталинизма», а в сознание людей внедряются новые догмы — «о кризисе глобализации и всего „англо-саксонского“ мира, о новой антиколониальной революции, об утрате американского доминирования, о великой мировой антиамериканской революции и в целом об упадке Запада».
По мнению Гарбузова, «доминирование США — объективный постоянно действующий фактор», проявляющийся как в экономической, так и военной мощи. Америка, считает он, превратилась в «неформальную империю современного мира», пронизывающую собой и одновременно интегрирующую в себя почти все страны и континенты.
По оценке академика, почти 70% населения Земли признает лидерство США и относится к этой державе в целом положительно. «Любые попытки сколачивания новой антиамериканской коалиции в глобальных масштабах (упорно предпринимаемые сегодня российскими властями, охваченными стремлением „вернуть утраченное“) вряд ли приведут к успеху. Интересы большинства государств мира слишком уж интегрированы в американские, <…> сдерживая тем самым любой агрессивный антиамериканизм», — уверен он.
У России же, как кажется Гарбузову, сегодня наблюдается ярко выраженный постимперский синдром, который дал о себе знать с приходом Путина и приобрел угрожающий характер спустя 30 лет после распада СССР. Нашу страну он видит заложником собственного имперского комплекса. «Этим объясняется ее нынешнее внешнеполитическое поведение и те проблемы, которые оно несет миру», — считает академик.
1 сентября на статью обратил внимание ведущий «Соловьев Live» и «Комсомольской правды» Сергей Мардан. Ему показалось, что текст Гарбузова не уступает постам «экстремиста и изменника» Игоря Стрелкова, и его возмутила высокая должность директора института, который «по-хорошему должен быть полностью в структуре ФСБ». «Не знали, что такое „спящие“? Ну так вот же они. Даже не скрываются», — заключил телеведущий.