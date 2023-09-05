Реклама
Новости

Вышел новый трейлер второго сезона «Локи»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:44

На ютуб-канале Marvel Entertainment появился новый трейлер второго сезона «Локи». Сериал будет доступен на Disney+ с 6 октября.

В новых сериях Локи непроизвольно переносит то в прошлое, то в будущее, то в настоящее. Вместе с Мобиусом он преследует по всей Вселенной Сильвию (вариант Локи), одновременно пытаясь отразить угрозу Канга Завоевателя.

К своим ролям во втором сезоне вернулись Том Хиддлстон, София Ди Мартино, Оуэн Уилсон и другие актеры из первого сезона. В продолжении появился Ке Хюи Кван из «Всё везде и сразу», который сыграл архивариуса Управления временными изменениями.

В качестве режиссеров выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые до этого работали над «Лунным рыцарем».

Первый сезон «Локи» дебютировал на Disney+ в июне 2021 года. По сюжету главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер.

Сериал продолжил события последней части «Мстителей», где Локи из параллельной вселенной украл камень пространства Тессеракт у супергероев. Таким образом бог хитрости избежал собственной смерти в «Войне бесконечности».

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»