Вышел новый трейлер второго сезона «Локи»

Первый сезон «Локи» дебютировал на Disney+ в июне 2021 года. По сюжету главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер.