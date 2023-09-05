Вышел новый трейлер второго сезона «Локи»

На ютуб-канале Marvel Entertainment появился новый трейлер второго сезона «Локи». Сериал будет доступен на Disney+ с 6 октября.
В новых сериях Локи непроизвольно переносит то в прошлое, то в будущее, то в настоящее. Вместе с Мобиусом он преследует по всей Вселенной Сильвию (вариант Локи), одновременно пытаясь отразить угрозу Канга Завоевателя.
К своим ролям во втором сезоне вернулись Том Хиддлстон, София Ди Мартино, Оуэн Уилсон и другие актеры из первого сезона. В продолжении появился Ке Хюи Кван из «Всё везде и сразу», который сыграл архивариуса Управления временными изменениями.
В качестве режиссеров выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые до этого работали над «Лунным рыцарем».
Первый сезон «Локи» дебютировал на Disney+ в июне 2021 года. По сюжету главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер.
Сериал продолжил события последней части «Мстителей», где Локи из параллельной вселенной украл камень пространства Тессеракт у супергероев. Таким образом бог хитрости избежал собственной смерти в «Войне бесконечности».