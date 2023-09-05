Диппредставительства Беларуси перестанут выдавать паспорта своим гражданам за границей

Граждане Беларуси, постоянно проживающие за пределами страны и состоящие на консульском учете, смогут получить или обменять паспорт только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства». Также в диппредствительствах не получится продлить срок действия паспорта.