Реклама
Новости

Диппредставительства Беларуси перестанут выдавать паспорта своим гражданам за границей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:57

Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий дипломатическим представительствам Беларуси за границей выдавать паспорта гражданам страны. Документ опубликован на сайте главы государства.

Граждане Беларуси, постоянно проживающие за пределами страны и состоящие на консульском учете, смогут получить или обменять паспорт только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства». Также в диппредствительствах не получится продлить срок действия паспорта.

Согласно указу, диппредставительства и консульства лишаются права выдачи и обмена биометрических паспортов. Теперь этим заниматься будут МИД и МВД.

Пока что обращения граждан рассматриваются в прежнем порядке. Правила изменятся после официального опубликования документа на Национальном правовом интернет-портале.

В начале 2023 года Лукашенко узаконил лишение гражданства белорусов, осужденных по экстремистским статьям и обвиненных в «причинении тяжкого вреда интересам». Нововведение должно было вступить в силу этим летом.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»