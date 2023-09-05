Диппредставительства Беларуси перестанут выдавать паспорта своим гражданам за границей

Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий дипломатическим представительствам Беларуси за границей выдавать паспорта гражданам страны. Документ опубликован на сайте главы государства.
Граждане Беларуси, постоянно проживающие за пределами страны и состоящие на консульском учете, смогут получить или обменять паспорт только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства». Также в диппредствительствах не получится продлить срок действия паспорта.
Согласно указу, диппредставительства и консульства лишаются права выдачи и обмена биометрических паспортов. Теперь этим заниматься будут МИД и МВД.
Пока что обращения граждан рассматриваются в прежнем порядке. Правила изменятся после официального опубликования документа на Национальном правовом интернет-портале.
В начале 2023 года Лукашенко узаконил лишение гражданства белорусов, осужденных по экстремистским статьям и обвиненных в «причинении тяжкого вреда интересам». Нововведение должно было вступить в силу этим летом.