В Беларуси будут лишать гражданства осужденных по экстремистским статьям

Александр Лукашенко подписал поправки в закон «О гражданстве», которые позволят лишать гражданства белорусов, осужденных по экстремистским статьям. Об этом говорится на сайте главы республики.
Изменения вступят в силу с лета 2023 года. Они позволят лишать гражданства белорусов, получивших его по рождению, и признанных судом Беларуси виновными в участии в экстремистской деятельности или в «причинении тяжкого вреда интересам» страны.
Распространяться закон будет и на тех, кто находится вне республики, и на тех, для кого белорусское гражданство единственное.
Кроме того, поправки обязывают людей, приобретающих белорусское гражданство, давать присягу, а белорусов — уведомлять компетентные органы о наличии у них зарубежного гражданства.
Летом 2022 года Лукашенко подписал закон, позволяющий проводить суды заочно. По данной процедуре осудили среди прочих трехкратную олимпийскую медалистку, пловчиху Александру Герасименю и исполняющего директора Фонда спортивной солидарности Александра Опейкина.