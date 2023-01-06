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В Беларуси будут лишать гражданства осужденных по экстремистским статьям

Семён Гудошников
Сегодня в 12:17

Александр Лукашенко подписал поправки в закон «О гражданстве», которые позволят лишать гражданства белорусов, осужденных по экстремистским статьям. Об этом говорится на сайте главы республики.

Изменения вступят в силу с лета 2023 года. Они позволят лишать гражданства белорусов, получивших его по рождению, и признанных судом Беларуси виновными в участии в экстремистской деятельности или в «причинении тяжкого вреда интересам» страны.

Распространяться закон будет и на тех, кто находится вне республики, и на тех, для кого белорусское гражданство единственное.

Кроме того, поправки обязывают людей, приобретающих белорусское гражданство, давать присягу, а белорусов — уведомлять компетентные органы о наличии у них зарубежного гражданства.

Летом 2022 года Лукашенко подписал закон, позволяющий проводить суды заочно. По данной процедуре осудили среди прочих трехкратную олимпийскую медалистку, пловчиху Александру Герасименю и исполняющего директора Фонда спортивной солидарности Александра Опейкина.

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