Эмма Стоун снялась еще в одном фильме Йоргоса Лантимоса. Это их четвертый совместный проект

Режиссер Йоргос Лантимос рассказал, что Эмма Стоун снялась в его новом, пока еще безымянном фильме. Его слова передает издание Cineuropa.
Известно, что в нем также сыграл Робби Райан. По словам Лантимоса, новая лента будет проще в сравнении с «Бедными-несчастными», но деталей сюжета не раскрыл.
Впервые Стоун снялась у режиссера в картине 2018 года «Фаворитка». А осенью 2022 года стало известно, что актриса исполнит главную роль в новой картине режиссера «And» («И»). Последней работой стала сюрреалистическая научно-фантастическая комедия «Бедные-несчастные», которую ранее показали в Венеции.
Лантимос рассказал, что Стоун была привлечена к работе над «Бедными-несчастными» еще во время съемок «Фаворитки». По словам режиссера, она «была в восторге от перспективы сыграть этого персонажа и хотела быть вовлеченной в работу как можно больше».
Новая лента Лантимоса рассказывает историю «непостоянной, чрезмерно сексуальной, эмансипированной женщины» Беллы Бакстер. Ей пересадили мозг ее же нерожденного ребенка, после того как она покончила жизнь самоубийством, чтобы спастись от жестокого мужа.