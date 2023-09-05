Эмма Стоун снялась еще в одном фильме Йоргоса Лантимоса. Это их четвертый совместный проект

Лантимос рассказал, что Стоун была привлечена к работе над «Бедными-несчастными» еще во время съемок «Фаворитки». По словам режиссера, она «была в восторге от перспективы сыграть этого персонажа и хотела быть вовлеченной в работу как можно больше».