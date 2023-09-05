Windows удалит редактор WordPad спустя 28 лет. Microsoft прекратила поддержку сервиса

Microsoft объявила о прекращении поддержки текстового редактора WordPad. Он будет удален в одном из ближайших обновлений операционной системы (ОС).
Разработчики рекомендовали пользователям заменить сервис такими редакторами, как Microsoft Word (для .doc и .rtf) и «Блокнот» (для .txt).
WordPad вышел в 1995 году на замену приложения Write. В отличие от «Блокнота» сервис обладает большим набором инструментом, но все же не дотягивает до уровня полноценного редактора Microsoft Word.
В августе стало известно, что Microsoft прекратила поддержку голосового помощника Cortana. «Cortana в Windows как отдельное приложение устарело», — говорилось при запуске голосового помощника.
Cortana впервые представили в апреле 2014 года. В марте 2023-го Microsoft официально прекратила поддержку голосового помощника на устройствах iOS и Android.