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Windows удалит редактор WordPad спустя 28 лет. Microsoft прекратила поддержку сервиса

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:00

Microsoft объявила о прекращении поддержки текстового редактора WordPad. Он будет удален в одном из ближайших обновлений операционной системы (ОС).

Разработчики рекомендовали пользователям заменить сервис такими редакторами, как Microsoft Word (для .doc и .rtf) и «Блокнот» (для .txt).

WordPad вышел в 1995 году на замену приложения Write. В отличие от «Блокнота» сервис обладает большим набором инструментом, но все же не дотягивает до уровня полноценного редактора Microsoft Word.

В августе стало известно, что Microsoft прекратила поддержку голосового помощника Cortana. «Cortana в Windows как отдельное приложение устарело», — говорилось при запуске голосового помощника.

Cortana впервые представили в апреле 2014 года. В марте 2023-го Microsoft официально прекратила поддержку голосового помощника на устройствах iOS и Android.

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