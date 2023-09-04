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Нюту Федермессер исключили из совета при правительстве России по вопросам попечительства

Семён Гудошников
Сегодня в 20:32

Главу Центра паллиативной помощи и основательницу благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер исключили из совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Это следует из распоряжения Михаила Мишустина от 25 августа, опубликованного на портале правовой информации.

Кроме Федермессер из Совета исключили руководителя благотворительного фонда «Русфонд» Льва Амбиндера и замминистра здравоохранения России Олега Салагая.

Сама Федермессер назвала свое исключение «нормальным». «Это совершенно нормально — состав любого органа нуждается в ротации. В 2024 году у совета в приоритете другие темы — не паллиативная помощь и не реформа ПНИ. Если во время работы всплывет вопрос, где я как эксперт буду необходима, то меня обязательно привлекут», — заявила она.

В конце июля Федермессер выступила в Госдуме, раскритиковав депутатов, которые поддержали поправки к закону об оказании психиатрической помощи. Эти поправки предполагают отмену независимого контроля в психоневрологических интернатах. 20 июля Госдума приняла этот законопроект в окончательном чтении, а 28 июля его одобрил Совет Федерации.

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