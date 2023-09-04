Нюту Федермессер исключили из совета при правительстве России по вопросам попечительства

Сама Федермессер назвала свое исключение «нормальным». «Это совершенно нормально — состав любого органа нуждается в ротации. В 2024 году у совета в приоритете другие темы — не паллиативная помощь и не реформа ПНИ. Если во время работы всплывет вопрос, где я как эксперт буду необходима, то меня обязательно привлекут», — заявила она.