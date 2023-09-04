Девушку не пустили в музей Петергофа из‑за инвалидной коляски

Впрочем, поддержки она получила больше. Например, ей подсказали список дворцов и музеев, где работают лифты и есть отзывчивый персонал. Кроме этого, историк Владимир Коршаков подметил, что лестницы музея лишь сделаны в стиле прежнего убранства дворца после Второй мировой. Журналист Николай Овчинников связал историю посетительницы с громким случаем из Читы, где ребенка с легкой формой ДЦП увели с праздничной линейки и оставили в одиночестве в спортзале.