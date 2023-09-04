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Девушку не пустили в музей Петергофа из‑за инвалидной коляски

Максим Саблин
Сегодня в 16:26

Девушку на инвалидной коляске не пустили в здание Большого дворца в Петергофе. Администрация испугалась, что она поцарапает лестницу. Об этом пострадавшая рассказала в своем твиттере, ее тред набрал больше 7000 лайков и 440 тыс. просмотров.

Пользовательница @universe_though пишет, что приехала в Петербург впервые и так же в первый раз столкнулась с дискриминацией из‑за инвалидной коляски. Отправившись в музей Петергофа вместе с мамой, она решила посетить Большой дворец.

На входе у туристок уточнили, смогут ли они затащить коляску на второй этаж. Они ожидали, что смогут прокатить ее по лестнице наверх, однако оказалось, что так сделать нельзя, коляску можно только пронести наверх, а девушке придется пройти по ступеням самостоятельно. Пришедшая администраторка дворца объяснила запрет тем, что коляска может поцарапать лестницу.

Пользовательницу неприятно удивило это условие. Она заметила, что посетителям с инвалидностью выдают коляски с аналогичными колесами, и значит их тоже нельзя поднимать по лестницам. Вместо осмотра экспозиции сотрудники музея предложили посмотреть фильм о нем.

«Жаль, что на сайте Петергофа не пишут, что Петергофский музей не оборудован для колясочников», — заключила девушка.

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Общаясь с подписчиками, девушка рассказала, что не смогла найти подробную информацию о том, доступны ли все этажи людям с ограниченной мобильностью. Некоторых подписчиков также удивило беспокойство о сохранности лестниц, будто администрацию беспокоят только коляски, а не каблуки или подошвы.

На сайте музея Петергофа пишут о том, какие дворцы и корпуса подходят для посетителей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Большинство из зданий таким гостям можно увидеть лишь с первого этажа. Впрочем, про запрет на посещение этажей от второго и выше там ничего нет, как и опасений за целостность лестниц.

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Часть пользователей возмутило недовольство девушки. Некоторым показалось, что девушка в целом ненавидит Россию, а потому ее пост про Петергоф написан лишь с целью опорочить музей.

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Впрочем, поддержки она получила больше. Например, ей подсказали список дворцов и музеев, где работают лифты и есть отзывчивый персонал. Кроме этого, историк Владимир Коршаков подметил, что лестницы музея лишь сделаны в стиле прежнего убранства дворца после Второй мировой. Журналист Николай Овчинников связал историю посетительницы с громким случаем из Читы, где ребенка с легкой формой ДЦП увели с праздничной линейки и оставили в одиночестве в спортзале.

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В пресс-службе музея-заповедника «Петергоф» изданию «Подъем» заявили, что сожалеют о случившемся.

Представители учреждения также пообещали сделать Большой дворец полностью доступным для колясок: «На сегодняшний день Большой петергофский дворец не оснащен оборудованием для подъема на второй этаж людей в инвалидных колясках. В ближайшее время проблема доступности экспозиции второго этажа Большого петергофского дворца будет решена».

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люди
Николай Овчинников
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