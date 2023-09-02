В Чите ребенка с ДЦП оставили одного в зале во время линейки. Он наблюдал за праздником из окна

«Этого ребенка я не знаю. Он пришел рано, я его посадил на скамеечку, чтобы он посидел. Когда классы построились, я к нему пошел, спросил, пойдет ли он на линейку, он сказал: „Нет, я здесь останусь“. Я же не знаю всех этих особенностей, сколько ему можно находиться на улице, сколько нельзя. Мамы не было. Когда начался классный час, он к нам присоединился», — сказал учитель.