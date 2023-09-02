В Чите ребенка с ДЦП оставили одного в зале во время линейки. Он наблюдал за праздником из окна

Жительница Читы рассказала, что ее ребенка с легкой формой ДЦП увели с праздничной линейки в спортзал, где он наблюдал за мероприятием в одиночестве. Об этом сообщает «Чита.ру».
По словам женщины, ее 11-летний сын пошел 1 сентября в пятый класс и попросил маму не ходить с ним, потому что он уже взрослый. Мальчик явился в школу пораньше, чтобы пообщаться с друзьями и пофотографироваться. А когда его встретил в учебном заведении один из педагогов, тот отвел его в спортзал.
«Его учитель посадил в спортзале, и всю линейку он провел там, выглядывая в окошко. Как изгоя какого‑то. Когда я позвонила учителю и спросила, почему так произошло, он ответил: „Я откуда знаю, как с ним взаимодействовать“. Как будто он инопланетян. Он пытался оправдать себя тем, что у ребенка ДЦП, хотя оно очень легкое, никаких осложнений, кроме хромоты. Он до этого нормально все 4 года в школу ходил», — сказала мать ребенка.
Она отметила, что школьник очень ждал этот праздник, а когда вернулся домой «на нем лица не было». По мнению женщины, учитель специально изолировал мальчика из‑за его особенности.
Сам педагог заявил, что не удалял ребенка специально. По его словам, ребенок пришел слишком рано, и педагог счел, что он может плохо себя чувствовать из‑за долго нахождения на жаре, поэтому решил отвести школьника в помещение.
«Этого ребенка я не знаю. Он пришел рано, я его посадил на скамеечку, чтобы он посидел. Когда классы построились, я к нему пошел, спросил, пойдет ли он на линейку, он сказал: „Нет, я здесь останусь“. Я же не знаю всех этих особенностей, сколько ему можно находиться на улице, сколько нельзя. Мамы не было. Когда начался классный час, он к нам присоединился», — сказал учитель.
Он отметил, что при сложившейся ситуации он подумает о возможном отказе от классного руководства.