Ситибанк демонтирует все банкоматы в России до конца года

Ситибанк прекратит обслуживать россиян в банкоматах, демонтируя их до конца года. Об этом говорится на сайте банка.
В заявлении подчеркивается: большинство операций можно совершать в мобильной версии банка и приложении, а адреса ближайших отделений, банкоматов и терминалов «Элекснет» можно найти на сайте.
В 2021 году Citigroup сообщила о планах продать розничный бизнес в 14 странах, включая страны регионов Ближний Восток, Африка, Европа и Азия, Мексику и Россию. Она обсуждала возможности передачи активов в России местным банкам, но после 24 февраля 2022-го переговоры по продаже бизнеса зашли в тупик.
Весной 2022-го компания объявила о поэтапном прекращении присутствия в стране и закрытии розничного подразделения, предоставляющего услуги физическим лицам. Тогда стало известно о закрытии 15 филиалов и сокращении порядка 2300 сотрудников.