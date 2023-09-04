Ситибанк демонтирует все банкоматы в России до конца года

В 2021 году Citigroup сообщила о планах продать розничный бизнес в 14 странах, включая страны регионов Ближний Восток, Африка, Европа и Азия, Мексику и Россию. Она обсуждала возможности передачи активов в России местным банкам, но после 24 февраля 2022-го переговоры по продаже бизнеса зашли в тупик.