Citigroup закроет российское подразделение, предоставляющее услуги физлицам и малому бизнесу

Американский холдинг Citigroup (в России представляет бренд Ситибанк) закроет российское розничное подразделение, предоставляющее услуги физическим лицам, а также перестанет работать с малым и средним бизнесом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Решение затронет потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц. При этом Citi продолжает поддерживать международных корпоративных клиентов, сворачивающих свои операции в России.

Citi закроет 15 филиалов и сократит порядка 2300 сотрудников. В ходе сворачивания операций Citigroup «будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса в России». Впервые о решении компании сегодня, 25 августа, со ссылкой на источники написала газета The Wall Street Journal.

О планах уйти из России Citi сообщила еще весной 2021 года. Она обсуждала возможности передачи активов местным банкам. После 24 февраля 2022-го переговоры по продаже бизнеса зашли в тупик, писал WSJ.

По собственной оценке Citigroup на конец июня, ее активы в России составляют 8,4 млрд долларов. Закрытие российского бизнеса будет стоить порядка 170 млн долларов, передает «Интерфакс» сообщение компании.

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