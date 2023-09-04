«Фестиваль „Нашествие“ какой‑то»: участники затопленного Burning Man не могут выбраться из грязи

Более 70 тыс. гостей Burning Man застряли в пустыне Блэк-Рок в Неваде — именно там уже на протяжении 37 лет проходит посвященное современному искусству ежегодное мероприятие, которое начинается в конце августа и продолжается целую неделю. В этом году фестиваль должен был закончиться 4 сентября, но в пятницу в штате начался ливень, который превратил землю в сплошное грязевое месиво: по нему не могут нормально передвигаться ни машины, ни люди — судя по кадрам из пустыни, многие надевают на ноги пакеты или вовсе ходят босиком, потому что полиэтилен все равно не спасает обувь.
СМИ сообщили о смерти одного из участников мероприятия, но произошедшее еще расследуется — неизвестно, связана ли его гибель с погодными условиями.
Организаторы призвали посетителей «экономить еду, воду и топливо» и «укрываться в теплом и безопасном месте». Выезд пока заблокирован, машины смогут перемещаться, только когда высохнет почва. Помимо ограниченных продовольственных запасов, у гостей фестиваля возникли другие проблемы: переносные туалеты больше не могут обслуживаться, часть палаток затоплена, на территории плохая мобильная связь.
Пользователи соцсетей следят за событиями в Блэк-Рок
«Я хожу по Burning Man и ищу свой эльфбар (марка одноразовых электронных сигарет. — Прим. ред.)»
«Мой друг только что прислал мне фотографию с Burning Man — вот что происходит возле его палатки»
«Мой друг только что прислал новую фотографию с Burning Man! Просто для прояснения ситуации»
«Бэтмен на Burning Man»
«Подождите, то есть никто не проверил прогноз погоды типа за пару дней до этого всего?»
«Мы все смотрим на ужасы, происходящие на Burning Man и Ezoo»
Глядя на кадры с фестиваля, комментаторы вспоминают прошлогодний показ коллекции Balenciaga в рамках Парижской недели моды — тогда модели прошли не по классическому подиуму, а по лужам и грязи. Русскоязычные пользователи смотрят на снимки грязевиков, слепленных на Burning Man 2023, и сравнивают его с отечественными фестивалями — «Нашествием» и «Сигналом» в Никола-Ленивце. И пока одни переживают за тех, кто все еще не может выбраться из пустыни, другие задаются вопросом, почему «никто не проверил прогноз погоды» и почему такое количество людей со всего мира каждый год съезжается на мероприятие: «Никогда не пойму, зачем люди платят сумасшедшие деньги, чтобы неделю пожить так, будто они бедны», — пишет @ruleromans.
Среди тех, кто застрял в Блэк-Рок, оказалась Матильда Шнурова — рестораторка и экс-супруга музыканта Сергея Шнурова. Она опубликовала в соцсетях видео, как идет в резиновых сапогах почти по щиколотку в грязи. «Что вы, ребята, знаете о выживании?» — подписаны кадры.