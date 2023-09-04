Реклама
Новости

«Фестиваль „Нашествие“ какой‑то»: участники затопленного Burning Man не могут выбраться из грязи

Анна Красюк
Сегодня в 16:19

Более 70 тыс. гостей Burning Man застряли в пустыне Блэк-Рок в Неваде — именно там уже на протяжении 37 лет проходит посвященное современному искусству ежегодное мероприятие, которое начинается в конце августа и продолжается целую неделю. В этом году фестиваль должен был закончиться 4 сентября, но в пятницу в штате начался ливень, который превратил землю в сплошное грязевое месиво: по нему не могут нормально передвигаться ни машины, ни люди — судя по кадрам из пустыни, многие надевают на ноги пакеты или вовсе ходят босиком, потому что полиэтилен все равно не спасает обувь.

СМИ сообщили о смерти одного из участников мероприятия, но произошедшее еще расследуется — неизвестно, связана ли его гибель с погодными условиями.

Организаторы призвали посетителей «экономить еду, воду и топливо» и «укрываться в теплом и безопасном месте». Выезд пока заблокирован, машины смогут перемещаться, только когда высохнет почва. Помимо ограниченных продовольственных запасов, у гостей фестиваля возникли другие проблемы: переносные туалеты больше не могут обслуживаться, часть палаток затоплена, на территории плохая мобильная связь.

Пользователи соцсетей следят за событиями в Блэк-Рок

«Я хожу по Burning Man и ищу свой эльфбар (марка одноразовых электронных сигарет. — Прим. ред.)»

1 из 8

«Мой друг только что прислал мне фотографию с Burning Man — вот что происходит возле его палатки»

2 из 8

«Мой друг только что прислал новую фотографию с Burning Man! Просто для прояснения ситуации»

3 из 8

«Бэтмен на Burning Man»

4 из 8
5 из 8

«Подождите, то есть никто не проверил прогноз погоды типа за пару дней до этого всего?»

6 из 8

«Мы все смотрим на ужасы, происходящие на Burning Man и Ezoo»

7 из 8
8 из 8

Глядя на кадры с фестиваля, комментаторы вспоминают прошлогодний показ коллекции Balenciaga в рамках Парижской недели моды — тогда модели прошли не по классическому подиуму, а по лужам и грязи. Русскоязычные пользователи смотрят на снимки грязевиков, слепленных на Burning Man 2023, и сравнивают его с отечественными фестивалями — «Нашествием» и «Сигналом» в Никола-Ленивце. И пока одни переживают за тех, кто все еще не может выбраться из пустыни, другие задаются вопросом, почему «никто не проверил прогноз погоды» и почему такое количество людей со всего мира каждый год съезжается на мероприятие: «Никогда не пойму, зачем люди платят сумасшедшие деньги, чтобы неделю пожить так, будто они бедны», — пишет @ruleromans.

Среди тех, кто застрял в Блэк-Рок, оказалась Матильда Шнурова — рестораторка и экс-супруга музыканта Сергея Шнурова. Она опубликовала в соцсетях видео, как идет в резиновых сапогах почти по щиколотку в грязи. «Что вы, ребята, знаете о выживании?» — подписаны кадры.

Подробности по теме
Как выжить на фестивале Burning Man и построить коммунизм в пустыне
расскажите друзьям
люди
Матильда ШнуроваСергей Шнуров
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»