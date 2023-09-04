«Фестиваль „Нашествие“ какой‑то»: участники затопленного Burning Man не могут выбраться из грязи

Глядя на кадры с фестиваля, комментаторы вспоминают прошлогодний показ коллекции Balenciaga в рамках Парижской недели моды — тогда модели прошли не по классическому подиуму, а по лужам и грязи. Русскоязычные пользователи смотрят на снимки грязевиков, слепленных на Burning Man 2023, и сравнивают его с отечественными фестивалями — «Нашествием» и «Сигналом» в Никола-Ленивце. И пока одни переживают за тех, кто все еще не может выбраться из пустыни, другие задаются вопросом, почему «никто не проверил прогноз погоды» и почему такое количество людей со всего мира каждый год съезжается на мероприятие: «Никогда не пойму, зачем люди платят сумасшедшие деньги, чтобы неделю пожить так, будто они бедны», — пишет @ruleromans.