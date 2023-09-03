Более 70 тыс. гостей фестиваля Burning Man застряли в пустыне из‑за ливня

Из‑за проливного дождя пустыня Блэк-Рок в американском штате Невада превратилась в большую грязевую ванну, и более 70 тыс. гостей фестиваля Burning Man застряли в лагере. Об этом пишет Би-би-си.
Участники мероприятия с трудом передвигаются по грязи пешком, не говоря уже о машинах. Доступ на фестиваль, который длится до 4 сентября, и даже выезд из лагеря оказались заблокированы.
Организаторы Burning Man запретили передвижение на автомобилях, пока песок не высохнет. На данный момент по пустыни ездят только службы экстренной помощи и редкие машины.
Например, из лагеря удалось выехать диджею Diplo и актеру Крису Року. Их подхватили фанаты на пикапе.
Остальным же гостям Burning Man рекомендуют экономить еду, воды и топливо, а также сидеть в безопасных местах. Большинство активностей отменили, но «вечеринка все еще продолжается», сказал один из посетителей Шервин Натан.
Собеседник Би-би-си Анатолий, который был на фестивале, отмечает, что «все в порядке». Но есть некоторые проблемы — например, часть палаток была затоплена, а мобильная связь плохо работает.
Переносные туалеты невозможно опорожнить из‑за погодных условий, поэтому ими уже не пользуются. Тем, кто проживает в палатках, порекомендовали пользоваться туалетами гостей, приехавших на автофургонах.