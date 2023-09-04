Суд отклонил иск фанатов Аны де Армас против авторов ленты «Вчера» из‑за обманчивого трейлера

После этого они подали иск на сумму не менее 5 млн долларов против кинокомпании, обвинив ее в ложной рекламе, неосновательном обогащении и нарушении принципа недобросовестной конкуренции. Позднее Уолф заявил, что в 2023 году во второй раз взял в прокат «Вчера», но уже с помощью Google Play. По его словам, там де Армас тоже указывалась в актерском составе ленты.