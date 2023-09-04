Суд отклонил иск фанатов Аны де Армас против авторов ленты «Вчера» из‑за обманчивого трейлера

Судья в США отклонила иск поклонников Аны де Армас против Universal из‑за обманчивого трейлера фильма «Вчера». Об этом сообщает NME.
Двое мужчин Конор Уолф и Питер Майкл Росза обратились в суд в 2022 году после того, как заплатили по 3,99 доллара за прокат фильма на Amazon Prime Video, но обнаружили, что де Армас в нем не снималась. В иске утверждалось, что Universal «неправдиво и обманчиво» показала актрису в трейлере к фильму.
После этого они подали иск на сумму не менее 5 млн долларов против кинокомпании, обвинив ее в ложной рекламе, неосновательном обогащении и нарушении принципа недобросовестной конкуренции. Позднее Уолф заявил, что в 2023 году во второй раз взял в прокат «Вчера», но уже с помощью Google Play. По его словам, там де Армас тоже указывалась в актерском составе ленты.
Судья отклонил иск, согласившись с Universal, что это была «травма, нанесенная самой себе». В решении говорилось, что мужчина не может утверждать, что фильм изображен искаженным образом, поскольку в деле истца «прямо указано, что де Армас нет и никогда не было в публично выпущенной версии ленты».
«Истец не предоставил никаких объяснений, почему он считает, что версия фильма „Вчера“, к которой они получили доступ через Google Play, отличается от той версии, которую они смотрели на Amazon», — добавил судья.
Ранее адвокаты Universal оспаривали иск, утверждая, что трейлер является художественным выражением, которое передает общую тему фильма. Сценарист Ричард Кертис объяснял в 2019 году, что кадры с де Армас были удалены из ленты после его предварительного показа тестовой аудитории.