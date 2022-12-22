Фанаты Аны де Армас подали в суд на авторов фильма «Вчера». Те вырезали сцены с актрисой из ленты

Поклонники актрисы Аны де Армас, известной по фильмам «Блондинка» и «Достать ножи», подали в суд на авторов ленты «Вчера». Об этом сообщило Variety.
Двое мужчин пожаловались на вводящую в заблуждение рекламу кинокартины. Они отметили, что в трейлере «Вчера» содержатся сцены с де Армас, в то время как в финальном варианте ленты их нет.
Актриса сыграла одну из ролей в фильме, но при монтаже эпизоды с ее участием вырезали. Тем не менее, рекламные ролики не отредактировали. По мнению фанатов артистки, это сделали намеренно, чтобы привлечь дополнительную аудиторию.
Истцы считают себя пострадавшими от недобросовестной работы киностудии Universal, занимавшейся релизом. Они взяли напрокат фильм на платформе Amazon Prime специально для того, чтобы оценить новую роль де Армас. Однако их ждало разочарование.
Покупка фильма обошлась Конору Вульфу и Питеру Майклу Росза (так зовут истцов) в 3,99 доллара. Теперь же они требуют от Universal компенсации не менее чем в 5 млн долларов. Федеральный суд посчитал, что жалобу мужчин необходимо рассмотреть.
Юристы студии в ходе слушания утверждали, что трейлер является «художественным, выразительным произведением» и не должен рассматриваться как коммерческий проект. Но суд не согласился с их доводами, назвав трейлеры рекламным контентом.