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«Мы люди, которых нет»: мальчику с ДЦП пришлось ползком спускаться по лестнице в казанском суде

Семён Гудошников
Сегодня в 16:26

В Вахитовском райсуде в Казани мальчику с ДЦП пришлось ползком спускаться с мраморной лестницы. Об этом сообщило издание 116.ru.

14-летний Кирилл, у которого нет тонуса мышц, обязан был приходить на заседания суда по делу о непредоставлении ему жилья. При этом перенести слушания на первый этаж в суде отказались, поэтому мальчику приходилось забираться на третий.

Четыре раза его мать Елена приносила сына с коляской на первый этаж, а затем уже на руках несла на третий. При этом кнопка, с помощью которой люди с инвалидностью вызывают сотрудников, у входа в суд не работала. В один из дней у Елены не осталось сил, чтобы спустить мальчика вниз к машине, и Кириллу пришлось это делать самому.

По словам женщины, сотрудники суда не стали ему помогать. «Даже мужики, прокуроры стояли и ждали, пока Кирилл сползет. Они даже не сказали: „Давайте поможем донести до такси“. Они стояли, как будто нас не видят. Мы люди, которых нет», — сказала она.

Елена — многодетная мама-одиночка. Она воспитывает двоих сыновей с инвалидностью — 14-летнего Кирилла и 11-летнего Ярослава, а также 9-летнюю Викторию. Семья живет на 12 квадратных метрах трехкомнатной квартиры, которую делит с родственниками. Весной прокуратура начала судиться с исполкомом Казани за предоставление жилья Кириллу.

В прошлом году в этот же суд не смогла самостоятельно попасть жительница Казани Амина Ибниева, которая также передвигается на коляске.

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