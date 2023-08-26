«Мы люди, которых нет»: мальчику с ДЦП пришлось ползком спускаться по лестнице в казанском суде

Четыре раза его мать Елена приносила сына с коляской на первый этаж, а затем уже на руках несла на третий. При этом кнопка, с помощью которой люди с инвалидностью вызывают сотрудников, у входа в суд не работала. В один из дней у Елены не осталось сил, чтобы спустить мальчика вниз к машине, и Кириллу пришлось это делать самому.