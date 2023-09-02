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МВД проверяет Лию Ахеджакову на дискредитацию армии из‑за украинского флага

Семён Гудошников
Сегодня в 16:35
Обновлено в 16:58:

Лия Ахеджакова сказала «Газете.ру», что украинский флаг на сцене в Бремене ей «сунул провокатор» вместе с цветами. По словам артистки, ей не удалось найти человека, отдавшего флаг.

«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой‑то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик, а это оказался флаг. Это провокаторы специально сделали», — заявила она.

Главное управление МВД по Москве начало проверку в отношении актрисы Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Причиной проверки стал выход Ахеджаковой с украинским флагом на сцену театра в Бремене, где проходил концерт с ее участием. В полиции отметили, что артистке грозит штраф или административный арест.

Жалобу на Ахеджакову написал активист Виталий Бородин, известный доносами на российских артистов, СМИ и общественных деятелей. Активист потребовал лишить актрису всех наград и почетных званий.

Лия Ахеджакова — народная артистка России, с 1977 года она выступала в театре «Современник». После начала военной операции на Украине актриса неоднократно осуждала боевые действия. Кроме того, она призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.

Спектакли с Ахеджаковой в России начали отменять. В начале февраля «Современник» закрыл последний спектакль с Ахеджаковой «Игра в джин», в котором она играла одну из главных ролей. По словам директора театра Юрия Кравеца, он «был вынужден» убрать постановку, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой.

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