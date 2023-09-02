МВД проверяет Лию Ахеджакову на дискредитацию армии из‑за украинского флага

Обновлено в 16:58 :

Лия Ахеджакова сказала «Газете.ру», что украинский флаг на сцене в Бремене ей «сунул провокатор» вместе с цветами. По словам артистки, ей не удалось найти человека, отдавшего флаг.

«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой‑то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик, а это оказался флаг. Это провокаторы специально сделали», — заявила она.