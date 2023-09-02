МВД проверяет Лию Ахеджакову на дискредитацию армии из‑за украинского флага

Главное управление МВД по Москве начало проверку в отношении актрисы Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Причиной проверки стал выход Ахеджаковой с украинским флагом на сцену театра в Бремене, где проходил концерт с ее участием. В полиции отметили, что артистке грозит штраф или административный арест.
Жалобу на Ахеджакову написал активист Виталий Бородин, известный доносами на российских артистов, СМИ и общественных деятелей. Активист потребовал лишить актрису всех наград и почетных званий.
Лия Ахеджакова — народная артистка России, с 1977 года она выступала в театре «Современник». После начала военной операции на Украине актриса неоднократно осуждала боевые действия. Кроме того, она призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.
Спектакли с Ахеджаковой в России начали отменять. В начале февраля «Современник» закрыл последний спектакль с Ахеджаковой «Игра в джин», в котором она играла одну из главных ролей. По словам директора театра Юрия Кравеца, он «был вынужден» убрать постановку, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой.