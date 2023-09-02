Реклама
Новости

Нобелевский фонд отозвал приглашение послов России и Беларуси на вручение премий

Семён Гудошников
Сегодня в 14:32

Фонд Нобеля решил повторить прошлогоднее исключение — и не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в шведском Стокгольме. Об этом говорится на сайте организации.

Накануне фонд заявил, что пригласит представителей всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии. Решение объяснили желанием как можно шире распространить ценности, которые отстаивает Нобелевская премия.

Однако «резкая реакция в Швеции полностью затмила это послание», отметили в фонде. Поэтому там решили не приглашать послов России, Беларуси и Ирана. Как и прежде, представители всех стран приглашены на церемонию в норвежском Осло, где вручается Нобелевская премия мира.

Нобелевские премии вручаются 10 декабря, в годовщину смерти основателя фонда Альфреда Нобеля. Согласно его завещанию, премиями по физике, химии, физиологии или медицине и литературе награждают в Стокгольме, а Нобелевской премией мира — в Осло.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получили российский правозащитный и исторический центр «Мемориал»*, украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод» и белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна» («Весна») Алесь Беляцкий.

«Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет отстаивали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — отметили в Нобелевском комитете.

*«Мемориал» внесен Минюстом с список иностранных агентов и ликвидирован

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»