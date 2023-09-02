Нобелевский фонд отозвал приглашение послов России и Беларуси на вручение премий

Фонд Нобеля решил повторить прошлогоднее исключение — и не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в шведском Стокгольме. Об этом говорится на сайте организации.
Накануне фонд заявил, что пригласит представителей всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии. Решение объяснили желанием как можно шире распространить ценности, которые отстаивает Нобелевская премия.
Однако «резкая реакция в Швеции полностью затмила это послание», отметили в фонде. Поэтому там решили не приглашать послов России, Беларуси и Ирана. Как и прежде, представители всех стран приглашены на церемонию в норвежском Осло, где вручается Нобелевская премия мира.
Нобелевские премии вручаются 10 декабря, в годовщину смерти основателя фонда Альфреда Нобеля. Согласно его завещанию, премиями по физике, химии, физиологии или медицине и литературе награждают в Стокгольме, а Нобелевской премией мира — в Осло.
В прошлом году Нобелевскую премию мира получили российский правозащитный и исторический центр «Мемориал»*, украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод» и белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна» («Весна») Алесь Беляцкий.
«Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет отстаивали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — отметили в Нобелевском комитете.
*«Мемориал» внесен Минюстом с список иностранных агентов и ликвидирован