Пентагон запустил сайт с рассекреченной информацией об НЛО и видео с аномалиями

AARO была создана в июле 2022 года с целью обнаруживать и идентифицировать неопознанные явления на военных объектах или рядом с ними. В апреле этого года директор управления Киркпатрик говорил, что, несмотря на сотни отчетов от военных и чиновников, его офис «до сих пор не нашел достоверных доказательств внеземной активности, внеземных технологий или объектов, которые бросают вызов известным законам физики».