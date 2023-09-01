Пентагон запустил сайт с рассекреченной информацией об НЛО и видео с аномалиями

Министерство обороны США запустило сайт с рассекреченной информацией о неопознанных аномальных явлениях (UAP), широко известных как НЛО.
Сейчас на ресурсе представлены восемь роликов с неопознанными явлениями. В трех случаях эксперты Пентагона приходят к выводу, что, вероятнее всего, объекты, попавшие в кадр, — коммерческие самолеты.
На сайте также размещены отчеты по теме НЛО, стенограммы, пресс-релизы и другие ресурсы, которые могут быть полезны общественности (к примеру, сайты слежения за самолетами, воздушными шарами и спутниками).
Директор офиса Пентагона по изучению аномалий (AARO) Джон Киркпатрик заявил, что платформа будет служить двум целям — публиковать открытия ведомства относительно НЛО и предоставлять отчеты общественности с подробным описанием наблюдений.
Военнослужащие США смогут подавать через сайт отчеты об увиденных ими аномальных явлениях.
AARO была создана в июле 2022 года с целью обнаруживать и идентифицировать неопознанные явления на военных объектах или рядом с ними. В апреле этого года директор управления Киркпатрик говорил, что, несмотря на сотни отчетов от военных и чиновников, его офис «до сих пор не нашел достоверных доказательств внеземной активности, внеземных технологий или объектов, которые бросают вызов известным законам физики».
В отчете за 2022 год, опубликованном Пентагоном в январе 2023-го, говорится, что в общей сложности были классифицированы 510 случаев наблюдения НЛО благодаря вкладу различных учреждений и подразделений армии США.