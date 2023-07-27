Экс-агент ЦРУ заявил, что Пентагон нашел внеземной биоматериал в местах инцидентов с НЛО

В Конгрессе США прошли первые публичные слушания о существовании внеземных цивилизаций. В ходе них бывший агент ЦРУ Дэвид Граш заявил, что американское Минобороны нашло в местах инцидентов с неопознанными летающими объектами (НЛО) биоматериал, сообщает The Guardian.
На вопрос, был ли это человеческий биоматериал, Граш сказал: «Нечеловеческий, и это была оценка людей с прямым знанием программы, с которыми я говорил». Отвечать на вопрос, контактировали ли американские власти с внеземными формами жизни, экс-агент ЦРУ отказался.
При этом он отметил, что сам никогда не видел внеземного тела. Граш также ни разу не видел инопланетный корабль — он говорит, что его выводы основаны на «обширных интервью с высокопоставленными представителями разведки». До 2023 года Граш руководил анализом необъяснимых аномальных явлений в агентстве Министерства обороны США.
По его словам, он не понаслышке знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими американские. Граш утверждает, что в ходе «многодесятилетней» программы правительство США пыталось реконструировать разбившиеся НЛО.
При этом экс-агент ЦРУ заявил, что ему было отказано в доступе к секретным правительственным программам об НЛО и что он столкнулся с «очень жестким возмездием» в результате своих обвинений. По его словам, он знает людей, которые пострадали в ходе усилий правительства США по сокрытию информации об НЛО.
Пентагон отрицает, что скрывал подобные данные. Представитель американского Минобороны заявил, что следователи не обнаружили «какой‑либо поддающейся проверке информации, подтверждающей утверждения, что какие‑либо программы, касающиеся обладания или обратного проектирования внеземных материалов, существовали в прошлом или существуют в настоящее время».
Слушание в конгрессе было вызвано июньским интервью Граша телекомпании News Station. В нем экс-агент ЦРУ заявил, что Пентагон в рамках секретной программы якобы смог получить инопланетные космические корабли в «неповрежденном или частично неповрежденном виде».