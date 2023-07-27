Экс-агент ЦРУ заявил, что Пентагон нашел внеземной биоматериал в местах инцидентов с НЛО

При этом экс-агент ЦРУ заявил, что ему было отказано в доступе к секретным правительственным программам об НЛО и что он столкнулся с «очень жестким возмездием» в результате своих обвинений. По его словам, он знает людей, которые пострадали в ходе усилий правительства США по сокрытию информации об НЛО.