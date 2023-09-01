Второй сезон «Аркейна» по мотивам League of Legends выйдет в конце 2024 года

Второй сезон «Аркейна» выйдет зимой 2024 года. Об этом официально объявили на конференции Tencent Video V Vision.
Подробности сюжета не разглашаются. Известно лишь, что Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл и Кэти Люн вернутся к своим ролям Вай, Джинкс и Кейтлин Кирамман.
© Фото: LeagueOfLeaks/X
«Аркейн» — это первый анимационный сериал, действие которого разворачивается во вселенной игры League of Legends. Его премьера состоялась 6 ноября 2021 года.
Тогда первые серии быстро обрели популярность и обошли в мировом чарте стрим-сервиса южнокорейский сериал «Игра в кальмара».
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