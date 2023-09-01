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В США разрешили прямую трансляцию судебного процесса по делу Дональда Трампа

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:26

Судья округа Фултон в штате Джорджия Скотт МакАфи разрешил прямую трансляцию всех заседаний в зале суда по делу о вмешательстве в выборы против экс-президента США Дональда Трампа и еще 18 человек. Об этом сообщает CNN.

Трансляция будет вестись на официальном ютуб-канале суда округа Фултон. Представителям прессы также разрешат проносить на слушания ноутбуки и мобильные телефоны при условии, что они не будут вести запись процесса.

Дональд Трамп стал первым официально арестованным президентом в истории США. Его обвиняют во вмешательстве в выборы в штате Джорджия в 2020 году. В конце августа он прибыл в тюрьму в Атланте, где сдал отпечатки пальцев, его сфотографировали, взвесили и измерили рост.

В тюрьме экс-президент провел около 20 минут, после чего его отпустили под залог в 200 тыс. долларов. Политик вину во вмешательстве отрицает, он также не признает свой проигрыш действующему президенту Джо Байдену и требует отменить результаты голосования в Джорджии.

В зале суда в США традиционно запрещено использовать камеры и другие устройства для записи процесса. Делать фотографии также запрещено, поэтому в американских судах создают зарисовки.

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