В США разрешили прямую трансляцию судебного процесса по делу Дональда Трампа

Дональд Трамп стал первым официально арестованным президентом в истории США. Его обвиняют во вмешательстве в выборы в штате Джорджия в 2020 году. В конце августа он прибыл в тюрьму в Атланте, где сдал отпечатки пальцев, его сфотографировали, взвесили и измерили рост.