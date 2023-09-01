Супруги совершили самое быстрое кругосветное путешествие на велосипеде среди пар

Супруги сталкивались с различными трудностями во время путешествия. К примеру, в Африку пара приехала в сезон дождей, которые вызвали серьезные наводнения, а в Канаде им пришлось передвигаться в условиях сильного холода. Еще одной проблемой стали ограничения на пересечение границ в период пандемии, которые замедлили их путь.