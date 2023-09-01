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Супруги совершили самое быстрое кругосветное путешествие на велосипеде среди пар

Семён Гудошников
Сегодня в 09:55

Британец Дэвид Фергюсон и француженка Кэролайн Субайру установили рекорд самой быстрой кругосветки на велосипеде, совершенной супружеской парой. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Путешествие продлилось 204 дня 17 часов и 25 минут. Пара стартовала 25 сентября 2021 года от Королевской больницы в центре Лондона. Проехав по множеству стран — от Кении до Австралии, преодолев Европу и Канаду, — они вернулись в начальную точку 16 апреля 2022 года. Всего они проехали 29 тыс. километров на четырех континентах.

Супруги сталкивались с различными трудностями во время путешествия. К примеру, в Африку пара приехала в сезон дождей, которые вызвали серьезные наводнения, а в Канаде им пришлось передвигаться в условиях сильного холода. Еще одной проблемой стали ограничения на пересечение границ в период пандемии, которые замедлили их путь.

Все деньги, вырученные от путешествия, супруги пожертвовали национальной службе здравоохранения Barts Health. Пара хотела поддержать медиков в момент глобальной чрезвычайной ситуации. На такой благотворительный смысл путешествия их натолкнула профессия Дэвида, который работает хирургом.

Фергюсон увлекся ездой на велосипеде еще в детстве. Позже к хобби мужчины присоединилась и его жена. Узнав о предыдущем мировом рекорде, пара решила отправиться в кругосветное путешествие, чтобы показать еще более впечатляющий результат.

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