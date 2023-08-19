Россиянин пробежал вокруг света, преодолев расстояние равное длине экватора

В июне 2022 года Шакин рассказал Ngs.ru, что сперва хотел просто пробежать через Японию — он там никогда не был, и ему интересно было посмотреть, как живут японцы в провинции. «Это была моя тестовая страна, я подумал, что если у меня получится пробежать через Японию, то я смогу бежать и дальше, и полетел в Австралию», — рассказывал он.