Россиянин пробежал вокруг света, преодолев расстояние равное длине экватора

Россиянин Руслан Шакин закончил свою кругосветную пробежку, которая заняла у него почти пять лет. 26 июля он завершил свой путь на мысе Соя в Японии — самой высокой точке Хоккайдо, откуда 16 сентября 2018 года он начал кругосветку.
У себя в инстаграме* (@ruslanshakin) путешественник отметил, что пробежал по 6 континентам и 18 странам. Он преодолел расстояние в 40 075 километров, что в точности соответствует длине земного экватора.
Руслан Шакин — уроженец Удмуртии — переехал в 28 лет в США. Там он работал в логистической компании, а параллельно занимался фитнесом. Из хобби и родилась его затея. В мае 2018 года он подписался на челлендж «100 дней бега», чтобы приучить себя бегать каждый день, а 16 сентября — в свой день рождения — отправился в кругосветку.
Для этого он ушел с работы, продал машину, съехал с квартиры и сложил вещи на платный склад. Купив палатку и детскую коляску за 100 долларов, в которой можно хранить припасы во время бега, он улетел на север Японии.
В июне 2022 года Шакин рассказал Ngs.ru, что сперва хотел просто пробежать через Японию — он там никогда не был, и ему интересно было посмотреть, как живут японцы в провинции. «Это была моя тестовая страна, я подумал, что если у меня получится пробежать через Японию, то я смогу бежать и дальше, и полетел в Австралию», — рассказывал он.
После Австралии были Новая Зеландия, Чили, Аргентина, ЮАР, США, Ирландия, Великобритания, Испания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Германия, Дания, Швеция и Норвегия. С октября 2021 года по июль 2023-го Шакин бежал через Россию.
В Забайкальском крае на дороге к нему прибилась собачка, которую он назвал Соня. Она пробежала с ним до Владивостока, преодолев за 134 дня 2835 километров. В инстаграме путешественника многие интересовались, что стало с Соней, после того как Шакин покинул Россию. Одна из пользовательниц ответила, что Соня в Уссурийске у знакомых Руслана, с ней все хорошо, у нее даже есть страничка в инстаграме (@sonya_camp_ussur).
Как отмечает Baza, Руслан — не первый, кто пробежал вокруг света. В 2013 это сделал австралийский спортсмен Том Денис. Но он преодолел 26 232 километра — в полтора раза меньше, чем Шакин. Задача Денисса состояла в том, чтобы пробежать как можно быстрее и он потратил на дорогу чуть менее двух лет. Руслан же ставил целью преодолеть именно равные экватору 40 075 километров.
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