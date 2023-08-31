В Чечне запретили фотографии на свадьбах, которые не соответствуют «чеченскому менталитету»

Муфтият Чечни запретил фото и видео на свадьбах, которые не соответствуют «чеченскому менталитету» и выходят за рамки этических норм. Об этом говорится в обновленных правилах проведения свадебных торжеств. Документ опубликован в телеграм-канале духовного управления мусульман региона.
Там говорится, что при проведении свадьбы в основе «должен быть чеченский менталитет». «Любые нововведения, не соответствующие чеченским адатам, фото и видеосессии, выходящие за рамки этических норм, и, более того, их последующее распространение в социальной сети и мессенджерах запрещается», — заявили в муфтияте.
В обновленных правилах также говорится, что сумма калыма увеличится с 50 тыс. до 80 тыс. рублей, с ним должны идти подарки в виде барана, чая и сахара. Сумма выкупа за невесту не должна превышать 10 тыс. рублей.
Платье невесты должно соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов.
Ранее Духовное управление мусульман Чечни по поручению Рамзана Кадырова разработало обязательные нормы проведения свадеб. В них прописали запрет на дорогие подарки — бриллиантовые кольца, шубы, бытовую технику, квартиры, машины и другое.