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В Чечне запретили фотографии на свадьбах, которые не соответствуют «чеченскому менталитету»

Семён Гудошников
Сегодня в 23:10

Муфтият Чечни запретил фото и видео на свадьбах, которые не соответствуют «чеченскому менталитету» и выходят за рамки этических норм. Об этом говорится в обновленных правилах проведения свадебных торжеств. Документ опубликован в телеграм-канале духовного управления мусульман региона.

Там говорится, что при проведении свадьбы в основе «должен быть чеченский менталитет». «Любые нововведения, не соответствующие чеченским адатам, фото и видеосессии, выходящие за рамки этических норм, и, более того, их последующее распространение в социальной сети и мессенджерах запрещается», — заявили в муфтияте.

В обновленных правилах также говорится, что сумма калыма увеличится с 50 тыс. до 80 тыс. рублей, с ним должны идти подарки в виде барана, чая и сахара. Сумма выкупа за невесту не должна превышать 10 тыс. рублей.

Платье невесты должно соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов.

Ранее Духовное управление мусульман Чечни по поручению Рамзана Кадырова разработало обязательные нормы проведения свадеб. В них прописали запрет на дорогие подарки — бриллиантовые кольца, шубы, бытовую технику, квартиры, машины и другое.

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