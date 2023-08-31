В Чечне запретили фотографии на свадьбах, которые не соответствуют «чеченскому менталитету»

Там говорится, что при проведении свадьбы в основе «должен быть чеченский менталитет». «Любые нововведения, не соответствующие чеченским адатам, фото и видеосессии, выходящие за рамки этических норм, и, более того, их последующее распространение в социальной сети и мессенджерах запрещается», — заявили в муфтияте.