В Чечне разработали нормы для свадеб «без излишеств». Дорогие подарки теперь под запретом

Невеста может взять любое количество чемоданов с приданым, однако также запрещены «излишества». Кроме того, свекор и свекровь не могут дарить дорогие подарки во время визита к родственникам невесты — «только то, что издавна было принято в чеченском обществе». Подарки сопровождающим жениха тоже «не должны выходить за рамки адатов».