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В Чечне разработали нормы для свадеб «без излишеств». Дорогие подарки теперь под запретом

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:03

Духовное управление мусульман Чечни утвердило «Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств». Документ разработали по поручению главы республики Рамзана Кадырова.

Теперь на свадьбу запрещается дарить дорогие подарки: бриллиантовые кольца, шубы, бытовую технику, квартиры, машины и другое. Платье невесты должно соответствовать законам ислама и чеченских адатов.

В документе говорится, что калым остается без изменений и составляет 50 тыс. рублей, а также чай, сахар и баран в соответствии с чеченскими адатами. Сумма выкупа за невесту не установлена.

Невеста может взять любое количество чемоданов с приданым, однако также запрещены «излишества». Кроме того, свекор и свекровь не могут дарить дорогие подарки во время визита к родственникам невесты — «только то, что издавна было принято в чеченском обществе». Подарки сопровождающим жениха тоже «не должны выходить за рамки адатов».

17 августа Кадыров раскритиковал свадебные нововведения, которые противоречат религии и национальным обычаям. По его словам, люди стали заложниками новых правил, которые привели к существенному росту расходов на организацию свадьбы. О каких именно нововведениях говорил глава Чечни, не уточняется.

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Рамзан Кадыров
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