В Чечне разработали нормы для свадеб «без излишеств». Дорогие подарки теперь под запретом

Духовное управление мусульман Чечни утвердило «Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств». Документ разработали по поручению главы республики Рамзана Кадырова.
Теперь на свадьбу запрещается дарить дорогие подарки: бриллиантовые кольца, шубы, бытовую технику, квартиры, машины и другое. Платье невесты должно соответствовать законам ислама и чеченских адатов.
В документе говорится, что калым остается без изменений и составляет 50 тыс. рублей, а также чай, сахар и баран в соответствии с чеченскими адатами. Сумма выкупа за невесту не установлена.
Невеста может взять любое количество чемоданов с приданым, однако также запрещены «излишества». Кроме того, свекор и свекровь не могут дарить дорогие подарки во время визита к родственникам невесты — «только то, что издавна было принято в чеченском обществе». Подарки сопровождающим жениха тоже «не должны выходить за рамки адатов».
17 августа Кадыров раскритиковал свадебные нововведения, которые противоречат религии и национальным обычаям. По его словам, люди стали заложниками новых правил, которые привели к существенному росту расходов на организацию свадьбы. О каких именно нововведениях говорил глава Чечни, не уточняется.